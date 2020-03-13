 Торги на фондовых рынках США открылись ростом после рекордного падения накануне

Индекс Dow Jones Industrial Average.DJI вырос на 773,20 пункта или 3,65% на открытии торгов в пятницу – до 21 973,82 пункта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

S&P 500.SPX открылся ростом на 89,35 пункта или на 3,60% – до 2569,99.

Индекс Nasdaq Composite.IXIC набрал 408,59 пункта или 5,67% – до 7 610,39.

Как отмечает агентство, инвесторы надеятся, что дальнейшее смягчение налогово-бюджетной политики предотвратит глобальную рецессию.

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Как сообащалось, по итогам торгов в четверг все три основных американских фондовых индекса ушли в пике, а S&P 500 и Nasdaq подтвердили "медвежий" тренд впервые со времен финансового кризиса. Dow показал максимальное однодневное падение с "черного понедельника" в октябре 1987 года.

S&P 500 и Nasdaq потеряли более четверти своей стоимости с момента достижения рекордных максимумов закрытия всего 16 сессий назад. Dow Jones Industrial Average упал на 9,99% до 21.200,62 пункта, S&P 500 – на 9,51% до 2.480,64 пункта, а Nasdaq Composite – на 9,43% до 7.201,80 пункта.