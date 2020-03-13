 Пропускные пункты с самыми крупными потоками товаров останутся открытыми, – Гостаможня

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Государственная таможенная служба совместно с Государственной пограничной службой предоставили Кабмину перечень ПП, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. При формировании этого перечня мы учли интересы крупнейших импортеров и экспортеров, а также транспортных операторов, следующих транзитом через территорию Украины. Важно: пункты пропуска, через которые проходят наибольшие потоки товаров, будут работать и в дальнейшем", - написал Нефьодов.

Он отметил, что сейчас Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами.

"Кроме того, обращаем внимание транспортных операторов на то, что пункты пропуска могут закрываться не только украинской стороной. Другие государства также могут прекратить движение через определенные участки границы. Поэтому целесообразно отслеживать меры, которые принимают другие страны в предотвращении распространения инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время. Со своей стороны, мы будем оперативно информировать о соответствующих решениях, принятых странами-соседями. Перевозчикам грузов, которые уже находятся в пути, важно отслеживать ситуацию на пунктах пропуска и заведомо идти на главные ЧП в пределах одной таможни", - рассказал Нефьодов.

он добавил, что закрытие части пунктов пропуска не повлияет на порядок оформления таможенных деклараций. Импортеры и экспортеры, как и ранее, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ЧП "Шегини", сможет заехать / выехать через ЧП "Краковец" Галицкой таможни.

Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

В то же время постановление правительства с перечнем пунктов пропуска, которые временно приостановят работу, пока не опубликовано.