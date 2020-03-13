 Использование дистанционных сервисов для оплаты за газ на Николаевщине выросло на 10%

Как сообщает пресс-служба компании, только за два последних месяца в Николаевской области количество пользователей "Личного кабинета" на сайте 104.ua выросло на 10%, а это более 9 тысяч новых потребителей природного газа, передает БизнесЦензор.

Таким образом, количество пользователей этого онлайн-сервиса достигло 105 тыс. домохозяйств.

"Уже почти пять лет каждый клиент ООО "Николаевгаз Сбыт" имеет возможность контролировать свой личный счет онлайн. С помощью "Личного кабинета" клиенты компании могут заплатить за потребленный газ, передать показания счетчика, посмотреть историю своих расчетов, самостоятельно загрузить и распечатать счет, узнать цену природного газа или обратиться к специалистам газовой компании с вопросом. А участники акции "Твоя энергонезависимость" с 15 октября имеют возможность управлять своим запасом газа через "Личный кабинет", – отмечется в сообщении.

По данным компании, кроме этого интернет-ресурса, очень популярными среди потребителей природного газа Николаевщины становится Viber-бот 7104.ua.

"С помощью этого приложения потребители газа могут загрузить квитанции на оплату газа, передать показания счетчика, оплатить онлайн за газ и его распределение по пяти личным счетам с одной аккаунта", – сказано в сообщении.

Также ООО "Николаевгаз Сбыт" предлагает потребителям установить мобильное приложение 104 Mobile для Android или 104 Mobile Light для IOS, которое также позволяет контролировать состояние расчетов за природный газ.

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"Компания старается идти в ногу со временем, поэтому постоянно расширяет для своих клиентов возможности взаимодействия и запускает новые современные сервисы. Ежемесячно количество пользователей интернет-ресурсов в Николаевской области увеличивается. И это неудивительно, ведь благодаря им они могут значительно экономить время, решая свои газовые вопросы", – отмечается в сообщении.

В компании обращают внимание, что в условиях распространения эпидемии коронавируса, а также рекомендаций государства избегать людных мест, использование дистанционных сервисов стало еще более актуальным.

"Преимущества использования онлайн-сервисов очевидны, ведь возможность контролировать и управлять своим лиицевым счетом, дистанционно передавать показания и осуществлять платежи дают нашим клиентам возможность избегать очередей – это позволяет не только освободить свое время, чтобы посвятить его личным делам и общению с близкими людьми, а также избежать скопления людей, что актуально во время карантина", – пояснил директор ООО "Николаевгаз Сбыт" Дмитрий Маслов.

Напомним, ООО "Николаевгаз Сбыт" – поставщик природного газа со специальными обязанностями на территории Николаева и Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 250 млн. куб. м газа.

ООО "Николаевгаз Сбыт" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 349 тыс. домовладений Николаевской области, а также 2 тыс. предприятий, учреждений и организаций.