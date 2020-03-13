 Транзит российского газа через Украину упал на 52%, – Оператор ГТС

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

В том числе в феврале через газотранспортную систему Украины транзитом прошло 3,9 млрд куб. м природного газа, что на 47% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года и на 56% больше показателя января месяца 2020 года.

"Вместе с тем, с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены ОАО "Газпром" за указанный период в соответствии с новой транзитной сделки и в расчете 65 млрд куб. м в год (или 178 млн куб. в сутки)", – отмечается в сообщении.

В частности, в западном направлении с начала 2020 года через ГТС Украины протранзитовано 5,5 млрд куб. м газа, что на 48% меньше результаты этого же периода годом ранее. В том числе в Польшу транзит составил 0,5 млрд куб. м (-9%), в Словакию – 4 млрд куб. м (-52%), в Венгрию – 1 млрд куб. м (-39%).

В южном (балканском) направлении с начала 2020 года объемы транзита сократились на 69% и составили 1 млрд куб. м газа.

В частности, транзит в Румынию через ГИС "Орловка" составил 0,3 млрд куб. м (-87%), а в Молдову – 0,7 млрд куб. м (-3%).

"Снижение объемов транзита по трансбалканскому коридору в значительной мере обусловлено запуском обходного газопровода "Турецкий поток", – отмечает Оператор ГТС.

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Как сообщалось, по данным "Нафтогаза", в январе российский "Газпром" выплатил НАК "Нафтогаз Украина" $578,4 млн за транзит газа через территорию Украины в декабре 2019 года - феврале 2020 года.

В 2019 году объемы транзита природного газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову выросли на 3% – до 89,6 млрд куб. м, по сравнению с 86,8 млрд кубометров годом ранее.