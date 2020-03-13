 Еврокомиссия выделит 37 миллиардов евро для поддержки экономики ЕС во время эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

На пресс-конференции 13 марта фон дер Ляйен назвала коронавирус серьезным шоком для европейской и мировой экономики, изложив меры, которые ЕК принимает в сфере экономики, чтобы противодействовать эпидемии.

По словам фон дер Ляйен, в новых условиях страны ЕС должны поддержать такие сектора, как туризм, транспорт и розничная торговля. Как сказала фон дер Ляйен, чтобы побудить к этому государства-члены, на уровне Евросоюза будет допущена "максимальная гибкость относительно государственной помощи и пакта стабильности и экономического роста".

"Серьезные помехи в итальянской экономике, созданные коронавирусом, подвигли комиссию на то, чтобы разрешить многочисленные меры государственной помощи с целью противостоять ситуации и обеспечить компенсацию", - привела пример глава Еврокомиссии.

Она также сообщила, что Еврокомиссия приняла 13 марта решения, направленные на вливание ликвидности в европейскую экономику.

"Мы реализуем инициативу в 37 млрд евро, чтобы поддержать сектор здравоохранения, рынок занятости и малые и средние предприятия, которые пострадали", - сказала она.

Глава ЕК добавила, что европейский бюджет включит существующие инструменты, чтобы поддержать малые и средние предприятия, обеспечить их ликвидностью, дополнив меры, принимаемые на национальных уровнях. Например, Европейский инвестиционный фонд гарантирует займы на 8 млрд евро для тысяч малых предприятий.

Еврокомиссия обеспечит сохранение слотов в аэропортах для авиакомпаний, которые не могут осуществлять полеты из-за эпидемии, что позволит им не запускать на линии пустые самолеты из-за поддержания закрепления слотов.

"Мы сделаем всё, что необходимо, чтобы помочь европейцам и европейской экономике", - заверила фон дер Ляйен.