 Фонд гарантирования выставил на продажу иконы обанкротившегося банка

Как сообщает пресс-служба Фонда, речь идет о 43 иконах, которые украшали стены главного офиса банка в течение многих лет и были частью коллекции финучреждения, передает БизнесЦензор.

В Фонде подчеркивают, что каждая икона прошла надлежащую оценку, что позволило подтвердить ее происхождение и ценность, как произведения искусства и актива.

В итоге стартовая цена лотов установлена в диапазоне от 96 гривен до 166,2 тыс. грн.

"Продажа осуществляется через английский аукцион в системе "ProZorro.Продажи". Каждая икона продается отдельным лотом. Отдельные произведения имеют исключительную культурно-художественную и историческую ценность", – отмечается в сообщении.