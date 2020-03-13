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 "Интертелеком" попросил отсрочку для оплаты лицензии на связь 4G, – СМИ

Оператор CDMA-связи – компания "Интертелеком" провела частичную оплату за 4G лицензию и просит у Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), отсрочки по проведению оплаты лицензии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник на рынке, передает БизнесЦензор.

По информации источника, оператор проинформировал телеком-регулятора об уплате около 0,51% стоимости лицензии и попросил об отсрочке до 1 апреля, тогда как компания должна была уплатить за лицензию около 195 млн грн до 10 марта 2020 года включительно.

В то же время, в случае отсутствия подтверждения оплаты всей стоимости, НКРСИ может аннулировать решение о выдаче лицензии "Интертелекому".

В НКРСИ сообщили, что ситуация с лицензиями "Интертелекома" на 4G связь будет обсуждаться на ближайшем заседании комиссии 17 марта. В самом "Интертелекоме" не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

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Как сообщалось, согласно ранее утвержденным Кабинетом министров изменениям в План использования радиочастотного ресурса Украины (РЧР), начало действия новых лицензий на 4G для операторов было назначено на 1 июля 2020 года.

Исключением являлся "Интертелеком", чья лицензия LTE должна стартовать с 1 апреля 2020 года, что обусловлено объективной потребностью освободить верхние каналы диапазона 800 МГц от оборудования CDMA и обеспечить безболезненную миграцию абонентов на LTE в другие частотные каналы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181311
 
 
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