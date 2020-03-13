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 Украина закроет границу для иностранцев на две недели, – СНБО

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы решением Совета национальной безопасности и обороны будем принимать", - сказал Данилов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181307
 
 
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