 Фонд гарантирования готовит списание части долгов при заключении "мировых" с должниками

Об этом сообщила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мирное урегулирование – это один из наших приоритетов на этот год. Путем войны мы уже идем несколько лет. Это долго, дорого и не всегда успешно", – сказала Рекрут.

По ее словам, такой практикой очень активно пользовался FDIC – американский аналог Фонда гарантирования. Необходимость этой работы поддержал и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, поскольку это абсолютно понятный и правильный путь пополнения государственного бюджета, добавила Рекрут.

"Путь мирного урегулирования, безусловно, предполагает, что к сумме долга будет какой-то дисконт, потому что деньги платятся условно "здесь и сейчас". Но в то же время должен быть абсолютно четкий и прозрачный механизм определения этого дисконта", – отметила глава Фонда.

Она указала, что необходимо также прописать понятные юридические последствия невыполнения мирового соглашения.

"Это совершенно новая практика для Украины, которая пока еще находится на уровне идеи или намерения", – уточнила Рекрут.

Глава Фонда считает, что для имплементации этой идеи необходимы политическая воля и юридическое основание.

"Сегодня мы однозначно видим политическую волю сделать все возможное для возвращения денег, которые были выведены бывшими владельцами банков. Мы видим волю правоохранительных органов к активным действиям и желание доводить дела до логического завершения", – считает она.

Рекрут добавила, что есть воля Фонда гарантирования взять на себя практическую реализацию этого проекта.

В то же время она указала, что инструмент добровольного урегулирования или мирового соглашения является рискованным, "потому что решение должно приниматься здесь и сейчас, а оценивать его будут позже". Глава Фонда уточнила, что сейчас Фонд совместно с НБУ работает над новым законопроектом непосредственно по вопросу мирного урегулирования, который бы дал четкие права, определил обязанности и предложил юридическую основу для всех участников процесса.