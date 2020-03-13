 Крупнейшие спортивные мероприятия по всему миру отменены из-за коронавируса

Как сообщается на сайте английской "Премьер-лиги", с сегодняшнего дня все футбольные матчи отменены по меньшей мере до 4 апреля, передает БизнесЦензор.

При этом зафиксированы случаи заболевания коронавирусом среди тренеров и футболистов английских клубов.

По данным на сайте NBA, все баскетбольные матчи отложены по меньшей мере на 30 дней.

Также о приостановке матчей объявила американская Национальная хоккейная лига (NHL).

Всемирная теннисная ассоциация WTA сообщает об отмене запланированных турниров в Боготе, Гвадалахаре, Чарльстоне и Майами.

На сайте "Формулы-1" сообщается об отмене открывавшего сезон "Гран При Австралии" из-за обнаружения заболевания у одного из гонщиков и переносе гонок в Китае, Бахрейне и Вьетнаме. FIA надеется начать сезон 2020 года в конце мая.

Как сообщалось, ранее Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА принял решение отменить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на следующей неделе.

Ранее были отменены игры главного дивизиона испанского футбола La Liga и остановлен чемпионат Италии из-за сложной ситуации по COVID-19.

В Украине НСК "Олимпийский" объявил, что все спортивные мероприятия, запланированные на территории спортивного комплекса до 3 апреля, будут проведены без зрителей.

Ранее стало известно, что запланированный на 31 марта товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится без зрителей.

Кроме того, Украина 27 марта на Стад де Франс также сыграют без зрителей против сборной Франции. Помимо этого, сборная Польши также проведет при пустых трибунах товарищеский матч против Финляндии (27 марта) в Хожуве.

Напомним, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором запрещается посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране. Карантин устанавливается на всей территории страны на период с 12 марта до 3 апреля 2020 года.