 Goldman Sachs спрогнозировал рекордный профицит на рынке нефти из-за коронавируса

Об этом говорится в аналитической записке аналитиков Goldman Sachs, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Реакция производителей с высокими издержками при нашем прогнозе цены Brent в $30 за баррель во втором квартале 2020 года будет недостаточно быстрой, чтобы компенсировать рекордный рост запасов, ожидающийся в ближайшие месяцы", – отмечают аналитики банка.

Goldman Sachs указывает, что скачок запасов также может вынудить некоторые компании с высокими издержками, работающие на суше, остановить производство.

Банк оценивает потери спроса из-за быстро распространяющейся вспышки коронавируса в около 4,5 млн баррелей в сутки, хотя он также указал на некоторые признаки улучшения спроса со стороны Китая.

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Согласно сообщению банка, рост запасов нефти в течение следующих шести месяцев может быть аналогичен росту за 18 месяцев в 2014-16 годах. С другой стороны, рост мирового спроса сократится примерно на 310 тыс. баррелей в сутки в 2021 году и легко компенсирует любую быструю реакцию со стороны производителей с высокими издержками, особенно с учетом того, что добыча сланцевой нефти, как ожидается, упадет на 900 тыс. баррелей в сутки в первом квартале 2021 года.

"Наконец, любое потенциальное возобновление эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке не предотвратит "медвежьего" давления быстро растущих запасов, если только оно не приведет к исторически крупному перебою", – отмечают аналитики Goldman Sachs.

Как сообщалось, цены на нефть выросли более чем на 2% в пятницу, но могут зафиксировать максимальное со времен финансового кризиса 2008 года недельное падение.

За неделю Brent потеряла около 25% стоимости – максимально с декабря 2008 года, когда падение составило почти 26%. WTI может зафиксировать снижение на 22% по итогам недели – также максимум со времен разгара финансового кризиса.