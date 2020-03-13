 Нацбанк определил перечень важнейших платежных систем

Как сообщает пресс-служба НБУ, распределение платежных систем по категориям важности осуществляется в соответствии с международными стандартами оверсайта, передает БизнесЦензор.

Так, по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2019 году единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных, также не претерпел изменений по сравнению с 2018 годом.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"Western Union", Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;

"FORPOST" (на сегодня – NovaPay), ООО "Пост Финанс";

"Почтовый перевод", ПАО "Укрпочта".

В категории важных платежных систем по сравнению с 2018 годом одна платежная система "ИнтерПейСервис" (ПАО "Запорожсвязьсервис") потеряла статус важной платежной системы. Вместе с тем в эту категорию вошла платежная система "FLASHPAY" (ЧАО "Банк Фамильный").

Таким образом в категорию важных платежных систем вошли:

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система";

"MoneyGram", Money Gram Payment Systems Inc. США;

"City 24", ООО "Финансовая Компания "Феникс";

"FLASHPAY", ЧАО "Банк Фамильный";

"RIA", Continental Exchange Solutions Inc, США;

"INTELEXPRESS", АО "Микрофинансовая организация "Интелекспрес", Грузия.

Читайте также: Безналичные операции с платежными картами впервые превысили 50%. ИНФОГРАФИКА

В НБУ напомнили, что ко всем указанным организациям платежных систем, вошедших в категории важности, Национальный банк устанавливает ужесточенные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберстийкости и управления непрерывностью деятельности.

Кроме того, Национальный банк в январе 2020 года впервые установил порядок и критерии определения значимых операторов услуг платежной инфраструктуры.

По результатам мониторинга за 2019 год значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры являются ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

К таким значимым операторам услуг платежной инфраструктуры НБУ также установлены повышенные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.