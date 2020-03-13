[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.94 28.84
 Финансы
  864  0
Все про:НБУ (4508) платежные системы (239) платежи (151)

 Нацбанк определил перечень важнейших платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень системно важных, социально важных и важных платежных систем в Украине.

Как сообщает пресс-служба НБУ, распределение платежных систем по категориям важности осуществляется в соответствии с международными стандартами оверсайта, передает БизнесЦензор.

Так, по результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2019 году единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, вошедших в категорию социально важных, также не претерпел изменений по сравнению с 2018 годом.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

  • "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "Western Union", Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;
  • "FORPOST" (на сегодня – NovaPay), ООО "Пост Финанс";
  • "Почтовый перевод", ПАО "Укрпочта".

В категории важных платежных систем по сравнению с 2018 годом одна платежная система "ИнтерПейСервис" (ПАО "Запорожсвязьсервис") потеряла статус важной платежной системы. Вместе с тем в эту категорию вошла платежная система "FLASHPAY" (ЧАО "Банк Фамильный").

Таким образом в категорию важных платежных систем вошли:

  • "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система";
  • "MoneyGram", Money Gram Payment Systems Inc. США;
  • "City 24", ООО "Финансовая Компания "Феникс";
  • "FLASHPAY", ЧАО "Банк Фамильный";
  • "RIA", Continental Exchange Solutions Inc, США;
  • "INTELEXPRESS", АО "Микрофинансовая организация "Интелекспрес", Грузия.

Читайте также: Безналичные операции с платежными картами впервые превысили 50%. ИНФОГРАФИКА

В НБУ напомнили, что ко всем указанным организациям платежных систем, вошедших в категории важности, Национальный банк устанавливает ужесточенные требования в части управления и организации деятельности, доступа и участия в платежной системе, системы управления рисками, окончательности расчетов, обеспечения киберстийкости и управления непрерывностью деятельности.

Кроме того, Национальный банк в январе 2020 года впервые установил порядок и критерии определения значимых операторов услуг платежной инфраструктуры.

По результатам мониторинга за 2019 год значимыми операторами услуг платежной инфраструктуры являются ЧАО "Украинский процессинговый центр" и ООО "ТАС ЛИНК".

К таким значимым операторам услуг платежной инфраструктуры НБУ также установлены повышенные требования по обеспечению непрерывности деятельности, основанные на международных стандартах оверсайта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181287
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 биржа валюта вирус гривня Кабмин Минфин НБУ фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх