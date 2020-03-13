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 Кабмин начнет проводить заседания онлайн

Кабинет министров на внеочередном заседании в пятницу, 13 марта, которое состоялось при участии президента Владимира Зеленского, принял решение сделать заседания правительства открытыми и разрешить их проведение онлайн.

Такое предложение вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова было принято единогласно с доработкой в ​​двухдневный срок, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

По словам вице-премьера, введение онлайн-заседаний Кабмина призвано ограничить собрания людей в период распространения коронавирусной инфекции.

"Учитывая угрозы, связанные с коронавирусной инфекцией и для обеспечения стабильной работы правительства, предлагаю внести соответствующие изменения в регламент Кабинета министров и ввести возможность проведения онлайн-заседаний. Даже члены правительства, которые не смогут лично присутствовать на заседании, смогут принять участие в принятии решений с онлайн-участием", – пояснил Федоров.

Как сообщалось, премьер-министр Алексей Гончарук после своего назначения закрыл заседания правительства со 2 сентября 2019 года. До этого с 2014 года заседания проходили в открытом формате, за исключением вопросов с ограниченным доступом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181270
 
 
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