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 Чехия вводит запрет на въезд и выезд из-за коронавируса

Правительство Чехии в пятницу объявило, что в связи с угрозой коронавируса с 16 марта вступает в силу полный запрет на въезд иностранцев на чешскую территорию и на выезд чехов из страны.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В полночь на понедельник мы запрещаем всем иностранцам въезжать в Чешскую Республику и в то же время (запрещаем) всем гражданам Чехии покидать чешскую территорию", - приводят западные СМИ слова главы МВД Чехии Яна Гамачека.

Ранее в Чехии выявили 117 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на 13 марта количество зараженных коронавирусом в мире превышает 128 тыс. человек, зафиксировано более 4,7 тыс. летальных исходов. В то же время порядка 70 тыс. человек вылечились.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181267
 
 
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