 Федеральная резервная система США объявила о мерах поддержки рынков на $1,5 триллиона

По мнению аналитиков, это может указывать на более агрессивные меры американского центробанка в ближайшие дни для стимулирования экономики и стабилизации финансовой системы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Так, Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что выделит три транша по $500 миллиардов каждый и начнет покупать более широкий, чем до этого, спектр казначейских ценных бумаг США, сигнализировав, что ФРС может начать использовать некоторые из своих антикризисных инструментов раньше, чем планировалось.

Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе, и многие аналитики теперь ожидают, что центральный банк снизит целевую ставку – вполне вероятно, до нуля – и сообщит рынкам, как планирует бороться с экономическими последствиями вспышки коронавируса.

"ФРС, скорее всего, сделает больше в ближайшее время, включая снижение ставок, вероятно, до нуля", – отметил главный валютный стратег Citi Эбрахим Рахбари.

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Как сообащалось, по итогам торгов в четверг все три основных американских фондовых индекса ушли в пике, а S&P 500 и Nasdaq подтвердили "медвежий" тренд впервые со времен финансового кризиса. Dow показал максимальное однодневное падение с "черного понедельника" в октябре 1987 года.

S&P 500 и Nasdaq потеряли более четверти своей стоимости с момента достижения рекордных максимумов закрытия всего 16 сессий назад. Dow Jones Industrial Average упал на 9,99% до 21.200,62 пункта, S&P 500 – на 9,51% до 2.480,64 пункта, а Nasdaq Composite – на 9,43% до 7.201,80 пункта.