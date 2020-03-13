 Начато банкротство Sadovaya Group с угольными активами на Донбассе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению совета директоров компании на сайте Польского агентства печати, банкротство начато по заявлению Bureau de Recette de Contribution de Luxembourg в связи с неуплатой Sadovaya Group S.A. налогов и сборов в размере 29,67 тыс. евро.

Как сообщалось, "Садовая Груп" неоднократно переносила сроки выхода отчетов, объясняя это военными действиями на Донбассе. В связи с такими нарушениями сроков отчетности Варшавская фондовая биржа (WSE) с 4 мая 2017 года приостановила обращение акций Sadovaya Group S.A. (Люксембург, холдинг угольной компании "Садовая Груп"). Оно было возобновлено лишь с 4 апреля 2018 года, однако 11 мая снова приостановлено.

"Садовая Груп" до сих пор не опубликовала отчеты за 2017 и 2018 годы. Последний раз в декабре прошлого года она сообщила о намерении обнародовать их до 1 марта 2020 года, однако этот срок также был нарушен.

В начале марта 2020 года "Садовая Груп" внесла в повестку дня собрания акционеров, которое внеочередно намечено на 16 марта в Киеве, вопрос передачи расположенных на НКТ дочерних компаний во внешнее долгосрочное управление.

"Садовая Груп" основана в 1995 году. В декабре 2010 года холдинговая компания Sadovaya Group провела первичное размещение 25% акций на WSE по курсу PLN10,44 за акцию и привлекла PLN92,6 млн финансирования ($31,9 млн в долларовом эквиваленте).

В2014 году выручка "Садовая Груп" увеличилась на 23,8% – до $2,54 млн, валовый убыток сократился на 9,4% – до $1,34 млн, операционный – на 30,1%, до $19,81 млн. Однако из-за $26,26 млн курсовых потерь чистый убыток возрос на 57,6% – до $50,07 млн. Чистый долг компании в 2014 году увеличился на 4% – до $52,64 млн.

Основным акционером Sadovaya Group S.A. с долей в 75% выступает кипрская Connectico LLC, финальными акционерами которйо являются Александр Толстоухов (51%) и Сергей Стецурин (49%).