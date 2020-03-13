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 УЕФА отменила футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение отменить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированных на следующей неделе, сообщает пресс-служба УЕФА.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В свете развития ситуации с распространением вируса COVID-19 в Европе и сопутствующих решений, принятых властями различных стран, все матчи турниров УЕФА, запланированные на следующую неделю, отложены на более поздний срок", - говорится в сообщении.

В частности, отложены ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, которые были запланированы на 17 и 18 марта, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, запланированные на 19 марта, а также матчи 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА, которые планировались на 17 и 18 марта 2020 года.

Решение о том, когда состоятся данные матчи, будет принято позже.

В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются.

Накануне европейский футбольный союз пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируется провести во вторник, 17 марта.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181241
 
 
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