 BofA снизил прогноз роста экономики Украины до 1,2%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно им, в 2021 году ожидается отскок до 4%, что может компенсировать отсутствие выплат по ВВП-варрантам по итогам этого года.

Комментируя резкое падение стоимости варрантов (на тот момент со 107,5% до 88%, тога как на конец дня 12 марта они подешевели до 66,1%), аналитики объяснили его резким ростом доходности украинских бумаг (на 5-6 п.п. – до 8-11%) и опасениями в отношении дальнейшего роста. В то же время, говорится в документе, цена в 120-130% от номинала остается достижимой в среднесрочной перспективе при новых ставках дисконтирования.

"Неопределенность в отношении инвестиций в Украину вернулась к началу 2019 года. Реформы по-прежнему возможны при внешнем давлении и ограниченных альтернативах", – говорится еще в одном отчете BofA от 13 марта.

Согласно ему, смена правительства несет потенциальные дополнительные рыночные риски, однако в целом аналитики остаются конструктивно настроенными по отношению к Украине.

"Власти посылают позитивные сигналы об МВФ. Завершение земельной реформы и программа МВФ будут ключевыми для восстановления доверия рынка", – считают в BofA.