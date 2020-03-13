 Фондовые индексы Европы перешли к росту после рекордного падения

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:50 мск подскочил на 3,4%, до 304,97 пункта. К закрытию торгов в четверг он рухнул на 11,48%, при этом во всех 19 отраслевых группах падение превысило 8%. В таких сегментах, как автомобильная промышленность, туризм и развлечения, снижение стало максимальным с кризиса 2008 года.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 4,05%, германский DAX - на 2,95%, французский CAC 40 - на 3,45%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB набрали соответственно 5,05% и 6,86%.

ЕЦБ в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%, говорится в заявлении банка.

При этом Центробанк временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года, а также запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO).

Председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила о необходимости "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус, предупредив, что его распространение уже стало "сильным шоком" для перспектив роста мировой экономики. Она сообщила, что ЕЦБ готов скорректировать все инструменты в случае необходимости. По словам Лагард, самым эффективным инструментом является программа выкупа активов, и центробанк будет использовать все ее возможности.

Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн в пятницу сообщил, что регулятор оставляет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции.

Тем временем Центральный банк Норвегии в пятницу экстренно снизил ключевую процентную ставку на 0,5 процентного пункта и просигнализировал о планах ее дальнейшего снижения.

"Снижение ставки не может предотвратить существенные последствия, которые вспышка коронавируса окажет на норвежскую экономику, но оно может ослабить ее замедление и ограничить риск более продолжительного воздействия на ВВП и занятость", - говорится в сообщении банка.

ЦБ Швеции принял решение выдать банкам страны кредит в размере до 500 млрд крон ($51 млрд), чтобы они имели возможность продолжать предоставлять займы шведским компаниям.

Цена бумаг Leonardo подскочила на 6,2%, так как итальянская авиакосмическая и оборонная компания отчиталась о росте свободного денежного операционного потока и увеличении целей по инвестициям вплоть до 700 млн евро.

Акции Air France-KLM растут на 4,2%, несмотря на то, что компания предупредила о негативных последствиях в связи с решением США прервать транспортное сообщение с Европой.

Бумаги Wirecard дорожают на 11,3%. Германская финтех-компания сообщила, что независимый аудит не выявил случаев манипулирования финансовой отчетностью.