 Кабмин решил создать вместо Строительной инспекции три новых органа (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook по итогам заседания Кабмина

По словам премьера, принятые решения предусматривают ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов.

"ГАСИ – "коррупционный клещ", который забирает оборотные средства со строительного рынка. Правительство решило ликвидировать старый забюрократизированный и коррупционный орган и ввести новую систему на основе прозрачных и четких правил игры", – сообщил премьер.

Шмыгаль уточнил, что вместо ГАСИ предлагается создать Государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства, а также Государственное агентство техрегулирования.

"Это то агентство, которое станет локомотивом технического регулирования в Украине относительно параметральной системы, по обновлению ГСНов и еврокодов", – пояснил премьер.

Также будет создана Государственная инспекция градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 марта назначил на должность руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Юрия Васильченко – заместителя начальника управления - начальника отдела по вопросам обследования паспортизации управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

С 27 декабря 2019 года должность и.о. главы ГАСИ занимала Елена Костенко.