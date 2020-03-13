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 Власть, Регуляторная политика, Недвижимость
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Все про:Кабмин (4022) ликвидация (259) Госархстройинспекция (32) Шмыгаль Денис (31)

 Кабмин решил создать вместо Строительной инспекции три новых органа (обновлено)

Кабинет министров на заседании в пятницу, 13 марта, утвердил проекты постановлений "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора" и "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины".

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook по итогам заседания Кабмина

По словам премьера, принятые решения предусматривают ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов.

"ГАСИ – "коррупционный клещ", который забирает оборотные средства со строительного рынка. Правительство решило ликвидировать старый забюрократизированный и коррупционный орган и ввести новую систему на основе прозрачных и четких правил игры", – сообщил премьер.

Шмыгаль уточнил, что вместо ГАСИ предлагается создать Государственную сервисную службу градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в области строительства, а также Государственное агентство техрегулирования.

"Это то агентство, которое станет локомотивом технического регулирования в Украине относительно параметральной системы, по обновлению ГСНов и еврокодов", – пояснил премьер.

Также будет создана Государственная инспекция градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 11 марта назначил на должность руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Юрия Васильченко – заместителя начальника управления - начальника отдела по вопросам обследования паспортизации управления лицензирования, обследования и паспортизации ГАСИ.

С 27 декабря 2019 года должность и.о. главы ГАСИ занимала Елена Костенко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181229
 
 
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Так это, что теперь троим башлять надо будет? Кабмин решил создать вместо Строительной инспекции три новых органа - Цензор.НЕТ 6428.
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У нас уже есть один орган .. Три это уже порно.
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Які нахер ***** ГСНни і ГАСИ? ДБН і по російськи ДБН, ДАБІ воно і по російськи буде ДАБІ.
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Нет ответвенности нет и государства. Есть банда приемников. Почему никто не наказан?
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Все дуже просто: так як в зе-цирку багато клоунів, йому треба замість однієї установи зробити три.
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