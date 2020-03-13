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 Курс гривни упал в начале торгов на межбанке и наличном рынке (обновлено)

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу по результатам первых торгов снизился до 26,12 грн/$1 с 26,02 грн/$1 по окончанию торгов в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По их данным, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,11-26,13 грн/$1.

Вместе с тем Нацбанк Украины вновь объявил в пятницу о проведении аукциона по продаже до $200 млн, заявки на который принимаются до 12:30.

Как передает корреспондент агентства, курс гривни на наличном рынке несколько снизился - до 25,98-26,62 грн/$1 (покупка-продажа) с 25,84-26,57 грн/$1 днём ранее.

На "сером" рынке курс гривни ниже – 26,28-26,54 грн/$1, а банки при онлайн-обмене по-прежнему снижают обменный курс гривни и сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank - 25,96-26,70 грн/$1 (покупка и продажа), у ПриватБанка – 25,95-26,81 грн/$1, у Ощадбанка – 25,85-26,85 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 26,0-26,65 грн/$1.

Нацбанк Украины установил на 13 марта официальный курс национальной валюты на уровне 25,858 грн/$1.

Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв был понижен Нацбанком до 26,07 грн/$1

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181228
 
 
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До кінця року, буде добре якщо курс утримається на позначці 40/1, хоча не виключено що таким курсом порадує ще до кінця весни.
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Є, є, є, курс 8 до 1 в іншій стороні. Бубочка скажи їм, бо вони тебе за куй не ставлять.
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Не может в очень слабой экономике быть сильная национальная валюта... Это аксиома...
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