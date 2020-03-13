 "Укрзализныця" отменяет поезда в Словакию из-за карантина

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Между Украиной и Словакией курсировали поезда № 960/961 Кошице - Мукачево, № 962/963 Кошице - Мукачево, № 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп и № 8862/8861 Кошице - Чоп, принадлежащих Словацким железным дорогам, а также беспересадочный вагон "Укрзализныци" № 26/382 Киев - Кошице.

Поезда Кошице - Мукачево, Чиерна над Тисой - Чоп и Кошице - Чоп остались на территории Словацкой Республики. Пассажиры беспересадочного вагона Киев - Кошице, отправившийся 12 марта из Киева, покинули поезд на станции Чоп. Возвращаться в Киев они отказались.

"Продажа билетов на указанные поезда приостановлены. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно действующим нормативно-правовыми актами и правилами", - сообщает компания.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения курсируют по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.