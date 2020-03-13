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 Румыния вводит режимные мероприятия на границе из-за коронавируса

Румыния вводит дополнительные режимные мероприятия на своей границе, сообщает Кабинет министров Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина сообщает БизнесЦензор.

"От румынских пограничников получена информация об условном разделении территорий страны Европы на зоны риска. При въезде в Румынию из зон риска, лиц направляют к представителям Минздрава Румынии для проведения проверочных мероприятий в карантинной зоне в течение 7 дней. В случае отказа - лицо не пропускается и возвращается обратно.

"Согласно полученной информации в настоящее время Украина к зонам риска не входит. Следите за обновлением информации", - сообщает Кабмин.

По информации Министерства транспорта Румынии, водителей транспортных средств будут проверять санитарный орган на границе, также необходимо будет заполнить анкету с персональными данными и, если проблем не будет обнаружена, водители смогут продолжать движение.

Кроме этого, властями Словакии принято решение с целью ограничения распространения коронавируса с 7:00 13 марта 2020 года прекратить общественные межгосударственные перевозки в/из страны на всех пунктах пересечения границы во все соседние страны.

Прекращается международное автобусное сообщение в/из Словакии. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181213
 
 
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