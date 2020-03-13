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 Нацбанк утром продал на межбанке $64 миллиона (обновлено)

Национальный банк Украины объявил проведение аукциона по продаже до $200 миллионов, по итогам которого продал $63,7 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Конкурентные заявки на аукцион принимал до 12:30. НБУ сообщает, что общий объем заявок, принятых для участия в аукционе, составил $98 млн.

Максимальный курс гривни по заявкам, принятым для участия в аукционе составил 26,04 грн/$. По результатам аукциона средневзвешенный курс составил 26,0315 грн/$, максимальный курс – 26,04 грн/$, минимальный – 26,03 грн/$.

Как сообщалось, утром в четверг, 12 марта, Национальный банк объявил аукцион по продаже валюты на сумму до $200 млн по итогам которого продал $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,813 грн/$. До конца дня регулятор продал на межбанке еще около $150 млн.

В среду, 11 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

Накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181208
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
За останні кілька днів НБУ витратив близько мільярду доларів на збереження курсу.
В своєму поясненні НБУ пише, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником.
Але це - неправда. Є кілька інших важливих чинників:
- ВВП України впав вперше за роки.
- Коронавірус веде до значного зниження росту світового ВВП. Ціни на нафту це вже демонструють (зниження ціни обумовлене зменшенням попиту на нафту через падіння економічної активності, а не тільки через те, що ОПЕК не домовився з росіянами про урізання видобутку нафти).
Отже НБУ намагається перемогти реальну економічну кризу, яка почалася не тільки в Україні, а й у світі !
НБУ все одно програє в цій війні, але при цьому марно витратить мільярди доларів, бо курс все одно впаде.
(Щоб втримувати курс на одному рівні протягом довгого часу треба витратити весь валютний резерв - доведено Януковичем!).
Тому не зрозуміла логіка Нацбанку: курс навіть не дійшов до рівня, запланованого в цьогорічному бюджеті (та в минулорічному).офіційно підтримка стабільності курсу долару перестала бути пріорітетом НБУ вже кілька років тому.
Навіщо було витрачати мільярд доларів?
Навіть перевищення курсу, закладеного в бюджет, - скоріше благо для економіки України: завдяки цьому покращиться торговий баланс, адже українські експортери стануть конкурентоспроможнішими на світових ринках, можуть збільшитися надходження до бюджету (імпорт стане дорожчим в гривнях, тому податків та мит стане більше), тощо.
Наостанок варто нагадати, що пізніше цього року Україна має виплатити кілька мільярдів доларів зовнішнього боргу.
Чи вистачить у Нацбанку валютних резервів, коли державі треба буде робити величезні виплати, якщо НБУ буде витрачати по мільярду доларів за три дні?http://www.rous.ws/?p=9557
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