[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Инновации в энергетике
$ 25.94 28.84
 Финансы
  2696  3
Все про:валюта (942) гривня (736) доллар (223) курс (621) НБУ (4508)

 Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до $150 миллионов (обновлено)

Национальный банк Украины утром в пятницу, 13 марта, объявил аукцион по продаже до $200 миллионов, по итогам которого продал $63,7 млн. К концу дня общая сумма проданной регулятором на межбанке валюты достигла $150 млн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Конкурентные заявки на аукцион принимал до 12:30. Общий объем заявок, принятых для участия в аукционе, составил $98 млн. По результатам аукциона средневзвешенный курс составил 26,0315 грн/$, максимальный курс – 26,04 грн/$, минимальный – 26,03 грн/$.

Вечером пятницы в пресс-службе НБУ уточнили, что по итогам торгового дня объем продажи валюты для сглаживания чрезмерных колебаний гривни достиг $150 млн.

"После обеда спрос на валюту также несколько преобладал над предложением, поэтому НБУ продлил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривни колебался в пределах 26,05-26,20 грн/$. Впрочем, в целом в пятницу ситуация на валютном рынке была значительно спокойнее, чем в предыдущие дни, а объемы продажи валюты Национальным банком с начала недели были наименьшими", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, утром в четверг, 12 марта, Национальный банк объявил аукцион по продаже валюты на сумму до $200 млн по итогам которого продал $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,813 грн/$. До конца дня регулятор продал на межбанке еще около $150 млн.

В среду, 11 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

Накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181208
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За останні кілька днів НБУ витратив близько мільярду доларів на збереження курсу.
В своєму поясненні НБУ пише, що погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене радше психологічним чинником.
Але це - неправда. Є кілька інших важливих чинників:
- ВВП України впав вперше за роки.
- Коронавірус веде до значного зниження росту світового ВВП. Ціни на нафту це вже демонструють (зниження ціни обумовлене зменшенням попиту на нафту через падіння економічної активності, а не тільки через те, що ОПЕК не домовився з росіянами про урізання видобутку нафти).
Отже НБУ намагається перемогти реальну економічну кризу, яка почалася не тільки в Україні, а й у світі !
НБУ все одно програє в цій війні, але при цьому марно витратить мільярди доларів, бо курс все одно впаде.
(Щоб втримувати курс на одному рівні протягом довгого часу треба витратити весь валютний резерв - доведено Януковичем!).
Тому не зрозуміла логіка Нацбанку: курс навіть не дійшов до рівня, запланованого в цьогорічному бюджеті (та в минулорічному).офіційно підтримка стабільності курсу долару перестала бути пріорітетом НБУ вже кілька років тому.
Навіщо було витрачати мільярд доларів?
Навіть перевищення курсу, закладеного в бюджет, - скоріше благо для економіки України: завдяки цьому покращиться торговий баланс, адже українські експортери стануть конкурентоспроможнішими на світових ринках, можуть збільшитися надходження до бюджету (імпорт стане дорожчим в гривнях, тому податків та мит стане більше), тощо.
Наостанок варто нагадати, що пізніше цього року Україна має виплатити кілька мільярдів доларів зовнішнього боргу.
Чи вистачить у Нацбанку валютних резервів, коли державі треба буде робити величезні виплати, якщо НБУ буде витрачати по мільярду доларів за три дні?http://www.rous.ws/?p=9557
 показать весь комментарий
 
В бюджеті дефіцит. Його покрили продажею доларів. Як варіант. Ну і першу хвилю паніки погасили.
 показать весь комментарий
 
Миллиард не потрачен, а конвертирован, потеря около 100 мил на курсовой разнице, не говорю что это мало, но не миллиард.
Если сегодня 65 то уже не 350 мил посмотрим что принесет понедельник.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус граница гривня Евросоюз Киев НБУ прогноз фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх