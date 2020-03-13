 Нацбанк сократил продажу валюты на межбанке до $150 миллионов (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Конкурентные заявки на аукцион принимал до 12:30. Общий объем заявок, принятых для участия в аукционе, составил $98 млн. По результатам аукциона средневзвешенный курс составил 26,0315 грн/$, максимальный курс – 26,04 грн/$, минимальный – 26,03 грн/$.

Вечером пятницы в пресс-службе НБУ уточнили, что по итогам торгового дня объем продажи валюты для сглаживания чрезмерных колебаний гривни достиг $150 млн.

"После обеда спрос на валюту также несколько преобладал над предложением, поэтому НБУ продлил проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний. Курс гривни колебался в пределах 26,05-26,20 грн/$. Впрочем, в целом в пятницу ситуация на валютном рынке была значительно спокойнее, чем в предыдущие дни, а объемы продажи валюты Национальным банком с начала недели были наименьшими", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, утром в четверг, 12 марта, Национальный банк объявил аукцион по продаже валюты на сумму до $200 млн по итогам которого продал $75,9 млн по средневзвешенному курсу 25,813 грн/$. До конца дня регулятор продал на межбанке еще около $150 млн.

В среду, 11 марта, НБУ продал на межбанковском рынке $350 млн с целью сглаживания курсовых колебаний на фоне существенного превышения спроса на валюту над предложением.

Накануне, 10 марта, Национальный банк продал на межбанке $270 млн для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, учитывая высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.