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 Apple возобновила работу своих магазинов в Китае

Компания Apple Inc заявила о том, что в пятницу возобновится работа всех 42 фирменных магазинов компании в Китае, сообщил пресс-секретарь Apple. Все китайские магазины компании были закрыты в связи со вспышкой коронавируса.

Об этом со ссылкой на Голос Америки сообщает БизнесЦензор.

На китайском сайте компании опубликована информация о времени открытия всех магазинов, которые вновь начнут работу 13 марта в 10 или 11 часов утра. Ранее на сайте содержалась информация о том, что не все магазины Apple работают в Китае.

Фирменные магазины Apple закрылись в Китае в начале февраля.

Пекин наложил ограничения на поездки и попросил жителей страны воздержаться от посещения общественных мест в конце января, накануне празднования нового года по лунному календарю. Эти ограничения оставались в силе на протяжении всего февраля.

В феврале компания продала в Китае менее полумиллиона телефонов, согласно статистике, опубликованной властями страны в понедельник. Вспышка коронавируса привела к сокращению спроса на смартфоны

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181198
 
 
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