 Акции Ferrexpo, "Кернела" и "Астарты" рухнули за день на 13-19%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным бирж, меньше всего в четверг понизились в цене акции ведущего украинского производителя курятины МХП – на 1,3%, что может быть связано с позитивными новостями в последние дни об открытии рынков для продукции компании в ЕС и Ираке после временного запрета.

Курс акций британской JKX Oil&Gas с основными активами в Украине на Лондонской фондовой бирже снизился 12 марта на 5,4%, а менее ликвидных акций агрохолдинга ИМК на Варшавской фондовой бирже – на 8,3%.

В целом за последний месяц падение курсов акций украинских компаний на международных биржах составило от 15,4% у ИМК до 40,1% у "Астарты". Бумаги МХП за это время подешевели на 25,3%, Ferrexpo – на 32,6%, "Кернела" – на 34,6%, а JKX – на 33%.

Как сообщалось, обвал на рынках акций в четверг в США стал худшим с 1987 года – фондовые индексы в США рухнули на 10%.

Падение рынков продолжается в пятницу, несмотря на попытки центральных банков остановить панические распродажи, вызванные страхами распространения коронавируса.