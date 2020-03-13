 В Харькове СБУ блокировала группу угонщиков автомобилей, которую координировал российский "вор в законе"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По предварительной версии, в состав группы входят преимущественно ранее судимые выходцы из одной из стран Северного Кавказа. Кроме того, у злоумышленников были "рабочие" связи с организованными группами из других регионов Украины, а также за рубежом", - сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, группа совершила несколько десятков краж на территории Харьковской, Киевской и Днепропетровской областей.

По данным спецслужбы, члены группы, используя специальные электронные устройства (кодграберы), отключали сигнализацию и похищали имущество из автомобилей, припаркованных вблизи торгово-развлекательных и офисных центров.

Сотрудники спецслужбы совместно с бойцами спецподразделения "Альфа" провели обыски по местам жительства фигурантов дела на территории Харькова и области. Во время следственных действий были изъяты кодграберы, похищенное имущество, деньги, полученные преступным путем, а также огнестрельное оружие.

Сейчас два активных участника группы задержаны в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях.

Продолжаются следственные действия для установления и задержания других фигурантов дела.