 Рынок акций и нефть продолжают снижаться после рекордного падения

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Этим утром это уже ничто иное, как панические распродажи. Все просто хотят узнать, где же дно", - сказал FT стратег японского JPMorgan Кейши Уеда.

"Рынки по-прежнему в состоянии свободного падения на фоне сохраняющейся неопределенности и без какой-либо опоры, которая могла бы дать стабильность в короткой перспективе", - сказал агентству Bloomberg управляющий директор Medley Global Advisors Бен Эмонс.

На фоне опасений снижения спроса на углеводородное сырье - в условиях угрожающей мировой экономике рецессии - нефть дешевеет в пятницу примерно на 1%.

Сегодня утром майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия вторника и торговались у $32,85 за баррель.

Фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 1% - до $31,23 за баррель.

Фьючерсы на индекс S&P 500, несмотря на рекордное снижение накануне, вновь показывают в пятницу падение на 2,4%. С февральского пика американские акции подешевели, согласно этому индикатору, уже примерно на 27%.

Японский индекс Nikkei 225 упал в начале сессии в пятницу более чем на 9%, в 7:30 по Москве снижение составляло 8,4%. Корейский Kospi терял в ходе сессии более чем на 7% и торги на бирже Сеула были приостановлены. Корейский вон упал к доллару до минимального за 4 года уровня.

Shanghai Composite открылся снижением на 4%, гонконгский Hang Seng - 7%.

Федеральный резерв провел интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму в $1,5 трлн, но это не сказалось на настроениях участников рынка на фоне все новых новостей о распространении коронавируса. Банк Японии вне графика предложил купить в пятницу в рамках операций РЕПО облигаций на 500 млрд иен ($4,7 млрд). Европейский центральный банк в четверг также предложил меры по поддержке рынков.

Участники рынков ждут новых шагов от регуляторов, опасаясь кризиса ликвидности. В условиях неопределенности растет спрос на доллары как мировую резервную валюту.

Происходящее на рынке увеличивает риск цепочки дефолтов. Стоимость страхования долгов европейских компаний с кредитными рейтингами инвестиционного уровня выросла до самого высокого уровня с 2016 г.

Даже золото, считающееся безопасной гаванью, дешевело в пятницу на пике примерно на 2% на споте - до $1551,5 за унцию, и эта неделя может оказаться для металла худшей с 2013 г. Инвесторы продают золото, чтобы увеличить ликвидность. По этой же причине доходность американских госооблигаций, которая резко падала в начале недели, в пятницу относительно стабильна.

Паника стала нарастать на финансовых рынках после введения президентом Трампом запрета на въезд в США граждан ЕС. Европейский ЦБ, отказавшись от снижения ставок, не оправдал ожиданий инвесторов и усилил негативный настрой на рынках.