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 Рынок акций и нефть продолжают снижаться после рекордного падения

Обвал на рынках акций, уронивший накануне фондовые индексы в США на рекордные с 1987 г. 10%, продолжается в пятницу, несмотря на попытки центральных банков остановить панические распродажи, вызванные страхами распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Этим утром это уже ничто иное, как панические распродажи. Все просто хотят узнать, где же дно", - сказал FT стратег японского JPMorgan Кейши Уеда.

"Рынки по-прежнему в состоянии свободного падения на фоне сохраняющейся неопределенности и без какой-либо опоры, которая могла бы дать стабильность в короткой перспективе", - сказал агентству Bloomberg управляющий директор Medley Global Advisors Бен Эмонс.

На фоне опасений снижения спроса на углеводородное сырье - в условиях угрожающей мировой экономике рецессии - нефть дешевеет в пятницу примерно на 1%.

Сегодня утром майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1% к уровню закрытия вторника и торговались у $32,85 за баррель.

Фьючерсы на WTI дешевели к этому времени в Нью-Йорке на 1% - до $31,23 за баррель.

Фьючерсы на индекс S&P 500, несмотря на рекордное снижение накануне, вновь показывают в пятницу падение на 2,4%. С февральского пика американские акции подешевели, согласно этому индикатору, уже примерно на 27%.

Японский индекс Nikkei 225 упал в начале сессии в пятницу более чем на 9%, в 7:30 по Москве снижение составляло 8,4%. Корейский Kospi терял в ходе сессии более чем на 7% и торги на бирже Сеула были приостановлены. Корейский вон упал к доллару до минимального за 4 года уровня.

Shanghai Composite открылся снижением на 4%, гонконгский Hang Seng - 7%.

Федеральный резерв провел интервенции на рынке краткосрочного кредитования на сумму в $1,5 трлн, но это не сказалось на настроениях участников рынка на фоне все новых новостей о распространении коронавируса. Банк Японии вне графика предложил купить в пятницу в рамках операций РЕПО облигаций на 500 млрд иен ($4,7 млрд). Европейский центральный банк в четверг также предложил меры по поддержке рынков.

Участники рынков ждут новых шагов от регуляторов, опасаясь кризиса ликвидности. В условиях неопределенности растет спрос на доллары как мировую резервную валюту.

Происходящее на рынке увеличивает риск цепочки дефолтов. Стоимость страхования долгов европейских компаний с кредитными рейтингами инвестиционного уровня выросла до самого высокого уровня с 2016 г.

Даже золото, считающееся безопасной гаванью, дешевело в пятницу на пике примерно на 2% на споте - до $1551,5 за унцию, и эта неделя может оказаться для металла худшей с 2013 г. Инвесторы продают золото, чтобы увеличить ликвидность. По этой же причине доходность американских госооблигаций, которая резко падала в начале недели, в пятницу относительно стабильна.

Паника стала нарастать на финансовых рынках после введения президентом Трампом запрета на въезд в США граждан ЕС. Европейский ЦБ, отказавшись от снижения ставок, не оправдал ожиданий инвесторов и усилил негативный настрой на рынках.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181159
 
 
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