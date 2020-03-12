 Фондовые рынки стран Западной Европы показали рекордное падение

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 рухнул по итогам торгов на 11,48% и составил 294,93 пункта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Во всех 19 отраслевых группах падение превысило 8%. В таких сегментах, как автомобильная промышленность, туризм и развлечения, снижение стало максимальным с кризиса 2008 года.

Британский индекс FTSE 100 упал на 9,81%, германский DAX – на 12,24%, французский CAC 40 – на 12,28%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли соответственно 14,6% и 16,92%.

Как отмечает агентство, европейские фондовые индексы упали более чем на 30% с максимального уровня, зафиксированного феврале.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам оставлена на уровне 0,25%.

В заявлении ЕЦБ отмечается, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю центробанка – чуть менее 2%.

При этом ЕЦБ временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро до конца 2020 года. Кроме того, центробанк запустит дополнительные программы долгосрочных операций рефинансирования (LTRO).

"Ни одна из мер ЕЦБ, ни другие денежно-кредитные, фискальные или регуляторные инициативы не могут предотвратить рецессию, в которую, по всей видимости, еврозона погрузилась в этом месяце", – отмечает главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

Однако, по его словам, пакет ЕЦБ и меры фискальной политики "могут ограничить вторичные эффекты".

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Как сообщалось, в США торги на фондовой бирже в четверг, 12 марта, второй раз за неделю приостанавливали на 15 минут после того, как индекс S&P 500 вскоре после открытия бирж упал на 7%.

Все три американских основных индекса – Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq – падали более чем на 24% по сравнению с их внутридневными рекордными максимумами, достигнутыми в феврале.