 МАУ готовится отменить 2000 рейсов из-за коронавируса

Об этом президент авиакомпании Евгений Дыхне сообщил Liga.net, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на сегодня мы находимся во второй волне внесения изменений в полетную программу. По нашим прогнозам в ближайшее время наступит третья волна, в результате которой общее количество отмененных рейсов достигнет 2000, что в процентном соотношении составит около 35% от прогнозов на первый квартал 2020 год", – сказал Дыхне.

По словам главы авиакомпании, определить размер финансовых потерь перевозчика пока что сложно, поскольку необходим детальный анализ влияния панических настроений пассажиров не только на текущую ситуацию, но также на планы по покупке перелетов в весенне-летней навигации.

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Дыхне отметил, что сегодня пассажиры не могут спланировать пасхальные праздники и летний отдых, что отражается на продажах билетов.

Как сообщалось, 10 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) объявила об отмене рейсов в 16 стран, а также сокращении частоты полетов на внутренних маршрутах в Украине.