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 SpaceX хочет получить субсидии как интернет-провайдер

Компания SpaceX Илона Маска хочет получить субсидии от федеральных властей США как интернет-провайдер несмотря на то, что пока она таковой не является.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, 20 февраля SpaceX направила в Федеральную комиссию связи (FCC) США письмо, в котором попросила включить ее в программу распределения субсидий для компаний, проводящих оптоволоконный интернет в удаленные районы страны. Для этого комиссии придется изменить правила выдачи субсидий, которые до сих пор выдавались только тем интернет-провайдерам, которые уже предоставляют услуги в удаленных районах. Проект же Starlink от SpaceX еще не запущен, и произойти это должно не раньше середины этого года.

Распределять субсидии FCC будет в октябре этого года. В общей сложности в ближайшие 10 лет власти намерены предоставить субсидии на $16 млрд, которые поступают в федеральную комиссию с налогов на телефонные звонки граждан. Пока FCC не приняла решения о включении SpaceX в программу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181106
 
 
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