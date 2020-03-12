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 Минздрав подтвердил два новых случая заражения коронавирусом в Украине

В Украине зафиксировано два новых о лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции – у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчини из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на официальном канале Минздрава в Telegram.

"Исследование проводила вирусологическая рефернс-лаборатория центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, контактные лица находятся под наблюдением медиков", – сказано в сообщении.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором запрещается посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране. Карантин устанавливается на всей территории страны на период с 12 марта до 3 апреля 2020 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181103
 
 
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