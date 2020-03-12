 Минздрав подтвердил два новых случая заражения коронавирусом в Украине

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщается на официальном канале Минздрава в Telegram.

"Исследование проводила вирусологическая рефернс-лаборатория центра общественного здоровья. Пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, контактные лица находятся под наблюдением медиков", – сказано в сообщении.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как сообщалось, накануне Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором запрещается посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране. Карантин устанавливается на всей территории страны на период с 12 марта до 3 апреля 2020 года.