 Власти Словакии запретили въезд иностранцам и закрыли все аэропорты

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Словакии, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Согласно принятому решению, также будет прекращено международное автобусное и железнодорожное сообщение за исключением транспорта, участвующего в поставках товаров.

Поезда по внутренним маршрутам будут переведены на режим работы выходного дня. Все увеселительные заведения, школы и детские сады будут закрыты на 14 дней.

Кроме того, предпринятые меры предусматривают введение запрета на въезд иностранцев. На территорию Словакии будут допущены только граждане страны и те, кто имеют вид на жительство. Все въезжающие должны будут пройти обязательный 14-дневный карантин.

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Как отмечает издание, данная ситуация затронет авиарейсы сразу из нескольких городов Украины. Ryanair сейчас летает из Киева в Братиславу, тогда как Wizz Air выполняет полеты в столицу Словакии из Киева, Львова и Одессы.

Пассажирам, которые имеют билеты в Братиславу с вылетом в течение 14 следующих дней, рекомендуется проверять статус своего рейса, т.к. в ближайшее время авиакомпании могут начать рассылку уведомлений об отмене перелетов.