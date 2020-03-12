 Новокраматорский машиностроительный завод увеличил прибыль до 670 миллионов

Согласно информации к повестке запланированного на 15 апреля общего собрания акционеров компании, нераспределенная прибыль НКМЗ на 1 января 2020 года составляет 2,28 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проектом решения собрания предусмотрено, что из полученной в прошлом году чистой прибыли 446,63 млн грн планируется направить на выплату дивидендов, остальные 224,28 млн грн – на пополнение оборотных средств.

Размер годовых дивидендов, как и годом ранее, планируется утвердить в размере 2 тыс. грн на одну акцию (номиналом 400 грн).

Согласно публикации, за минувший год текущие обязательства НКМЗ возросли на 10% – до 1,36 млрд грн, долгосрочные не появились.

Суммарная дебиторская задолженность компании увеличилась на 3% – до 1,18 млрд грн, а активы в целом составили 6,76 млрд грн, увеличившись на 5,4%.

Собственный капитал АО на 1 января 2020года составляет 5,4 млрд грн, в том числе уставный – 89,33 млн грн.

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По данным НКЦБФР на 4 квартал 2019 года владелицами пакетов акций в размере 33,5859% и 33,6298% являются соответственно Галина Савенко и Елена Яковлева, еще 9,805% принадлежит многолетнему президенту НКМЗ Георгию Скударю (до начала 2014 года он владел 77% акций АО).

НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.

Поставляет продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию, Францию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию, Индонезию и другие страны.

В 2019 году завод увеличил объем реализации готовой продукции на 20% по сравнению с 2018 годом, доля экспорта превысила 67%.

Согласно финотчету НКМЗ за 2018 год, чистый доход от реализации продукции составил 5,67 млрд грн – на 30% больше, чем годом ранее, чистая прибыль выросла на 61,3% – до 637,95 млн грн.

На начало 2019 года на предприятии работало 8,7 тыс. человек.