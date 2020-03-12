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Все про:Краматорск (18) машиностроение (20) прибыль (1008)

 Новокраматорский машиностроительный завод увеличил прибыль до 670 миллионов

АО "Новокраматорский машиностроительный завод" (НКМЗ, Донецкая область), одно из ведущих предприятий тяжелого машиностроения Украины, завершило 2019 год, по предварительным данным, с чистой прибылью 670,9 млн грн, что на 4,5% больше аналогичного показателя 2018 года.

Согласно информации к повестке запланированного на 15 апреля общего собрания акционеров компании, нераспределенная прибыль НКМЗ на 1 января 2020 года составляет 2,28 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Проектом решения собрания предусмотрено, что из полученной в прошлом году чистой прибыли 446,63 млн грн планируется направить на выплату дивидендов, остальные 224,28 млн грн – на пополнение оборотных средств.

Размер годовых дивидендов, как и годом ранее, планируется утвердить в размере 2 тыс. грн на одну акцию (номиналом 400 грн).

Согласно публикации, за минувший год текущие обязательства НКМЗ возросли на 10% – до 1,36 млрд грн, долгосрочные не появились.

Суммарная дебиторская задолженность компании увеличилась на 3% – до 1,18 млрд грн, а активы в целом составили 6,76 млрд грн, увеличившись на 5,4%.

Собственный капитал АО на 1 января 2020года составляет 5,4 млрд грн, в том числе уставный – 89,33 млн грн.

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По данным НКЦБФР на 4 квартал 2019 года владелицами пакетов акций в размере 33,5859% и 33,6298% являются соответственно Галина Савенко и Елена Яковлева, еще 9,805% принадлежит многолетнему президенту НКМЗ Георгию Скударю (до начала 2014 года он владел 77% акций АО).

НКМЗ специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.

Поставляет продукцию в страны СНГ, Словакию, Индию, Францию, Германию, Польшу, Румынию, Италию, Турцию, Индонезию и другие страны.

В 2019 году завод увеличил объем реализации готовой продукции на 20% по сравнению с 2018 годом, доля экспорта превысила 67%.

Согласно финотчету НКМЗ за 2018 год, чистый доход от реализации продукции составил 5,67 млрд грн – на 30% больше, чем годом ранее, чистая прибыль выросла на 61,3% – до 637,95 млн грн.

На начало 2019 года на предприятии работало 8,7 тыс. человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181097
 
 
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