 Страны Европы приостанавливают футбольные турниры из-за коронавируса

Как говорится в заявлении главного дивизиона испанского футбола La Liga, решение принято с учетом карантина, введенного в "Реале", а также "возможных положительных тестах у игроков других клубов", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Данное решение будет пересмотрено после завершения карантина, установленного в указанном клубе, и с учетом других возможных вариантов развития ситуации", – говорится в сообщении.

В четверг пресс-служба "Реала" сообщила о том, что баскетболисты и футболисты мадридского клуба помещены в карантин. Решение было принято после того, как у одного из баскетболистов "королевского клуба" был выявлен коронавирус.

Ранее был остановлен чемпионат Италии из-за сложной ситуации по COVID-19.

По данным портала Skysports, УЕФА может приостановить проведение матчей "Лиги чемпионов" и "Лиги Европы" из-за пандемии коронавируса.

О том, что такой шаг всерьез обсуждается, сообщил также глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес.

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В Украине НСК "Олимпийский" объявил, что все спортивные мероприятия, запланированные на территории спортивного комплекса до 3 апреля, будут проведены без зрителей.

Ранее стало известно, что запланированный на 31 марта товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится без зрителей.

Кроме того, Украина 27 марта на Стад де Франс также сыграют без зрителей против сборной Франции. Помимо этого, сборная Польши также проведет при пустых трибунах товарищеский матч против Финляндии (27 марта) в Хожуве.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины обнародовал постановление, в котором запрещается посещать учебные заведения, а также проводить массовые мероприятия с участием более 200 человек для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 в стране. Карантин устанавливается на всей территории страны на период с 12 марта до 3 апреля 2020 года.