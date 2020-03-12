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 МИД рекомендовал украинцам отменить любые поездки за границу

Гражданам Украины рекомендовано воздержаться от любых поездок за пределы страны в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

"В связи с официальным объявлением 11 марта Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса COVID-19 в мире, а также оговоркой относительно роста в ближайшее время количества новых случаев заражения МИД Украины настойчиво рекомендует украинским гражданам воздержаться от любых поездок за пределы Украины", – сказано в сообщении.

В МИД отмечают, что такая рекомендация прежде всего касается поездок в КНР, Республику Корея, Японию, а также ряда популярных среди украинских туристических направлений: Италии, Испании, Франции, Греции, ФРГ, Египта, ОАЭ, Турции, Таиланда, Израиля и других.

"Просим учесть, что, по состоянию на сегодня, ряд стран на национальном уровне ввели комплекс жестких ограничительных (карантинных) мероприятий, направленных на локализацию вируса (Италия, Франция, Германия, Израиль, США и др.), которые продлятся до полной стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации", – отмечается в сообщении.

В то же время украинцам уже находящимся за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования COVID-19, рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом регионов, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины.

Также украинцам за границей рекомендуется зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ", следить за рекомендациями на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181091
 
 
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