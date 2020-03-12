 Нацбанк начнет отправлять гривневые банкноты на карантин из-за нового вируса

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Этот срок значительно превышает период выживания коронавируса на поверхностях (от нескольких часов до нескольких суток согласно имеющимся данным)", – отмечается в сообщении.

Только после этого периода хранения будет осуществляться обработка банкнот с помощью специализированных высокоскоростных машин.

"Банкноты, пригодные для возвращения в оборот, упаковываться в пачки и термоусадочную пленку. На этом этапе пачки банкнот в термоусадочной печи подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию), что тоже будет способствовать борьбе с вирусом", – подчеркивается в сообщении.

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В то же время Нацбанк рекомендует учитывать рекомендации ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины при проведении операций с наличными. В частности, тщательно мыть руки после использования банкнот и монет, особенно перед едой, не касаться лица после контакта с банкнотами и монетами, а также использовать безналичные расчеты, бесконтактные и мобильные платежи, расчеты с помощью Apple Pay, Google Pay, смартфонов и разумных часов, чипированных платежных карт.

НБУ также советует периодически дезинфицировать платежные карточки, мобильные устройства, шариковые и чернильные ручки, с помощью которых могут проставляться подписи в квитанциях, платежных документах.