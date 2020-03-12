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 Сокращение переводов в Украину перекроет падение расходов на путешествия, – НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует уменьшение переводов из-за рубежа в условиях кризиса, однако этот негативный для платежного баланса страны фактор будет полностью перекрыт сокращением числа украинских туристов за рубеж.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем некоторое снижение переводов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины сейчас будут намного ниже, чем они были", – сказал Сологуб.

"Если считать туристические путешествия и переводы, то эффект туристических путешествий преобладает", – отметил Сологуб.

Как сообщалось, по предварительным данным НБУ оценивал объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году в $11,98 млрд (вместе официальными и неформальными каналами).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181085
 
 
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