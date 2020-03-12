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 В Японии запустили одну из крупнейших в мире станций по добыче водорода

В Японии запустили одну из крупнейших в мире электростанций по добыче водорода на солнечной энергии.

Об этом сообщает Asian Review, передает БизнесЦензор.

Электростанцию открыли недалеко от японского города Нами, к северу от разрушенной атомной электростанции Фукусима. Она позволит заправлять 560 автомобилей на топливных элементах в день.

Также предполагается, что во время Олимпийских игр 2020, которые пройдут в Токио, электростанция будет использовать водород для производства электроэнергии в местах проживания и отдыха туристов и спортсменов.

Для реализации проекта потребовалось более $189 млн инвестиций.

Завод производит водород методом электролиза воды. При этом используется электроэнергия, которую генерирует специально созданная солнечная электростанция мощностью 20 МВт. СЭС занимает территорию в 180 тыс. км. кв. в префектуре Фукусима. 

Зеленое топливо с нулевым уровнем выбросов будет доставляться автоцистернами в крупные мегаполисы вроде Токио.

На данный момент Япония больше тратит на производство возобновляемой энергии, чем на тепловую или ядерную энергетику. Исследовательский центр в Фукусиме станет испытательным полигоном для технологий, разработанных японской государственной организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181083
 
 
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