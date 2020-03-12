 Саудовская Аравия готова увеличить экспорт нефти в Европу по $25, – Bloomberg

По данным агентства Bloomberg при этом Эр-Рияд готов продавать нефть Arab Light по $25 за баррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Издание отмечает, что это является "огромным дисконтом по сравнению с ценой российской нефти Urals" и называет европейский нефтяной рынок "местом наиболее ожесточенной борьбы за нефть" между Россией и Саудовской Аравией.

По словам источников Bloomberg, саудовскоя нефтяная госкомпания Saudi Aramco уже сделала предложение компаниям Royal Dutch Shell Plc, BP Plc, Total SA, OMV AG, Repsol SA и Cepsa SA.

Нефть марки Urals продается по цене $32,25, Arab Light - $31,32. Ранее агентство Reuters сообщало, что Saudi Aramco снизила апрельские цены нефти в Азию на $4-6 за баррель. Для США цена опустилась на $7 за баррель, для северо-западной Европы - на $8 за баррель. Газета The Wall Street Journal писала, что снижение цен на нефть Saudi Aramco нацелено на ослабление позиций России на рынке.

Как сообщалось, 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться по объемам добычи нефти. Действующее соглашение продлится до конца марта, а с 1 апреля будут сняты все ограничения. После этого Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи нефти в апреле до 10 млн баррелей в день, а если потребуется - до 12 млн.

11 марта Saudi Aramco объявила, что увеличит объем добычи на 1 млн баррелей, до 13 млн баррелей в сутки. "Роснефть", по данным Bloomberg, планирует увеличить добычу нефти на 300 тыс. баррелей в день в течение недели или двух, как только закончится текущая сделка ОПЕК+.