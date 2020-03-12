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 ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на 2020-2021 годы

Европейский центральный банк понизил прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год до 0,8% с ожидавшихся ранее 1,1%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Прогноз экономического роста на 2020 год ухудшен до 1,3% с 1,4%, на 2022 год - подтвержден на уровне 1,4%.

ЕЦБ подтвердил прогнозы инфляции на 2020 год, 2021 год и 2022 год соответственно на уровне 1,1%, 1,4% и 1,6%.

Как ожидается, безработица составит 7,6% в этом и следующем году, 7,5% в 2022 году. Ранее эти показатели оценивались соответственно в 7,4%, 7,2% и 7,1%.

ЕЦБ исходит в экономических прогнозах из курса $1,09 за евро в 2020-2022 годах.

Нефть, как ожидается, будет стоить в текущем году $56,4 за баррель, в 2021 году - $55,6 за баррель, в 2022 году - $55,4 за баррель.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181071
 
 
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