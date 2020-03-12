 Киевсовет расторг договоры аренды участков для строительства нового посольства России

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Речь идет об участках на улице Спасской 13, 15, Спасской, 14, и ул. Боричев Ток, 17, 19, 21, в историческом районе Подол.

На заседании горсовета 12 марта в поддержку расторжения соответствующих договоров проголосовали 63, 72 и 61 депутата соответственно.

Как сообщалось, 7 февраля 2017 года постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовала расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных посольству РФ за 1 грн в год. Речь шла о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15, и на улице Боричев ток, 17-21, площадью 0,3771 га в Подольском районе.

"Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды – нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров", – сообщили в пресс-службе Киевсовета.

При этом в сообщении говорилось, что проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

"После того, как земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов", – рассказали тогда в пресс-службе.