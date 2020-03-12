 Uber Shuttle запустил рейсы из Киева в Бучу и Вишневое

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Маршруты из Вишневого до станции метро "Житомирская" и обратно, а также из Бучи до метро "Академгородок" и обратно доступны с 7:00 до 21:00 в рабочие дни.

"Каждая поездка на шатле будет иметь фиксированную стоимость в зависимости от километража: ориентировочно 25 грн из Вишневого до "Житомирской" и 30 грн на маршруте из Бучи до "Академгородка".

"Анализируя данные сервиса Uber Movement - службы, которая помогает решать транспортные проблемы, - за последние несколько месяцев мы убедились, что пригороды украинской столицы продолжают активно развиваться, и что количество людей, которые добираются из них в Киев, постоянно растет. Именно поэтому мы решили расширить нашу сеть маршрутов Uber Shuttle на Вишневое и Бучу", - комментирует запуск новых маршрутов глава по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгий Соколянский.

Uber также запустил новое приложение для пользователей Android, специально для сервиса Uber Shuttle в Киеве. Это приложение позволяет просмотреть доступные маршруты шатла, выбрать нужное время посадки и забронировать место для одного или нескольких человек. Из приложения Uber Shuttle пользователи также могут перейти в Google Карты, где будет построен маршрут до остановки, на которую прибывает шатл.

Как сообщалось, Киев стал первым и единственным городом в Европе, где в настоящее время доступен Uber Shuttle - 26 маршрутов с 637 остановками, которые покрывают все районы города.

Кроме сервиса Shuttle, Uber в Киеве предлагает также сервисы перевозки пассажиров UberX, Select, Black, Van и недавно запущенный электрический сервис Uber Green. В прошлом году Uber также запустил сервис доставки еды Uber Eats на украинском рынке.