 Торги на Уолл-стрит остановили второй раз за неделю из-за обвала котировок

Как отмечает Reuters, это уже вторая автоматическая приостановка торгов на этой неделе, передает БизнесЦензор.

Как отмечает агентство, рынки находятся в "медвежьем" тренде после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке сообщения со странами Евросоюза на фоне опасений глобального спада экономики из-за пандемии коронавируса.

Все три американских основных индекса – Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq – теперь упали более чем на 24% по сравнению с их внутридневными рекордными максимумами, достигнутыми в феврале.

В 9:54 по восточному времени (15:54 по Киеву) промышленный индекс Dow Jones снизился на 2075,96 пункта, или на 8,81% – до 21 477,26 пункта, индекс S&P 500.SPX падал на 223,81 пункта, или на 8,16% – до 2 517,57 пункта, а индекс Nasdaq Composite.IXIC снизился на 635,56 пункта или 7,99% – до 7 316,49.

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Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трамп заявил об экономических шагах по борьбе с вирусом, однако не раскрыл подробностей в отношении медицинских мер, кроме заверений, что "у вируса нет никаких шансов против нас".

Трамп также в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы на 30 дней, кроме Великобритании.

Перед этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил, что ВОЗ рассматривает вспышку коронавируса как пандемию.