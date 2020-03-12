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 "Нафтогаз" анонсировал дальнейшее снижение цен на газ для населения

Оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей в марте дополнительно снизится, по сравнению с февралем.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в отчете о работе компании за последние 6 лет, передает БизнесЦензор.

"Цена на газ для населения уже сейчас самая низкая с апреля 2016 года, и в марте снизится еще. Это несмотря на девальвацию, инфляцию и рост средней заработной платы", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что Украина больше не зависит от России в вопросе поставок газа, поэтому падение цен на газ на европейском рынке автоматических приводит к снижению тарифов.

"Зима была теплой, и цена упала на рынке ЕС? Она автоматически падает и здесь. Никаких правительственных поездок на поклон за скидками не требуется", – подчеркивают в компании.

В то же время НАК ожидает снижения прибыли компании из-за падения рыночной цены на газ.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения на февраль в размере 3,95 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки сбытовых компаний и расходов на транспортировку).

По данным компании, это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, а также является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года.

Напомним, Кабинет министров своим постановлением №17 от 24 января внес изменения в положение о возложении специальных обязательств на рынке газа, привязав цену продажи газа НАК "Нафтогаз Украины" для нужд населения к цене на нидерландском хабе TTF.

Как пояснили в НАК "Нафтогаз Украины", таким образом оптовая цена на газ для нужд населения будет складываться из цен на газ на хабе TTF, разницы между ценой на TTF и ценой газа на границе Украины, платы за вход в украинскую ГТС по установленным НКРЭКУ тарифам, а также торговой наценки "Нафтогаза".

Таким образом, в январе 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составила 4,65 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181032
 
 
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