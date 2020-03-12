 "Укрэнерго" сохранило ограничения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, предельное значение на 22 марта на временной промежуток с 18:00 до 20:00 будет составлять 100 МВт. Импорт электроэнергии в другие часы не предусматривается.

"Рекомендуем учитывать данную информацию при оформлении соответствующих внешнеэкономических договоренностей. Данные значения являются прогнозными и могут измениться в зависимости от операционной ситуации, которая будет складываться в энергосистеме по факту", - напомнили в "Укрэнерго".

Напомним, предельные значения импорта электроэнергии из стран Беларуси, России и Молдовы на 9 и 15 марта с 18:00 до 20:00 были установлены на уровне 100 МВт;

10-14 марта с 18:00 до 20:00 – 200 МВт.