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Все про:Ирак (60) экспорт (1646) курятина (107) Госпродпотребслужба (171)

 Ирак снял запрет на импорт украинской курятины

Компетентный орган Ирака снял ограничения на поставки продукции птицеводства из Украины, введенный из-за птичьего гриппа.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает БизнесЦензор.

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Как сообщалось, 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью,а в начале марта Европейская Комиссия приняла решение о внесении Украины в список стран, в отношении которых применяются принципы зонирования при регистрации вспышки гриппа птицы. Таким образом, с 7 марта экспорт курятины в страны ЕС восстановлен.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3181028
 
 
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