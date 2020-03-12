 Минфин планирует "актуализировать" условия сотрудничества с МВФ, – Уманский

Об этом министр финансов Игорь Уманский заявил в ходе встречи с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Министр заверил, что новое правительство в целом остается в пределах тех договоренностей, которые были достигнуты МВФ с предыдущим составом Кабмина, и которые согласованны на уровне Staff Level Agreement.

"Конечно, эти договоренности были достигнуты в расчете получить новую программу расширенного финансирования и транш уже в ноябре-декабре 2019 года. Действующему правительству было бы корректно сейчас сказать: мы их откладываем, и начинаем с чистого листа. Но правительство приняло решение взять наработанное за основу и актуализировать. Актуализация – это вопрос нескольких недель", – заявил Уманский.

Министр отметил, что 10 марта украинская сторона уже обсудила с МВФ ключевые вопросы во время телефонного разговора, а визит представителей Кабмина в Вашингтон будет готовиться, как только в нем возникнет необходимость.

Уманский также сообщил, что Министерство финансов не будет пересматривать государственный бюджет без качественно обновленного макроэкономического прогноза, который готовит Минэкономики.

"Я бы не касался параметров бюджета вообще. Мы хотим понять макрорамку, на основе которой будем строить и пересматривать государственный бюджет. Пока эта макрорамка отсутствует. Причина – высокая волатильность мировых финансовых рынков и глобальная неопределенность относительно хода пандемии коронавируса", – отметил министр.

Уманский добавил, что оценку макроэкономической ситуации Минэкономики представить на следующей неделе.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнит оставшиеся два условия для продолжения сотрудничества с МВФ, поскольку это важно для Украины не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Напомним, 7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.