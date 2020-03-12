 "Киевгорстрой" хочет продать государству квартиры на 2 миллиарда для достройки объектов "Укрбуда"

Об этом сказал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ведутся переговоры с ГИУ, чтобы они купили у нас квартир на 2 млрд грн. Этих денег будет достаточно, чтобы мы все достроили. Этот вопрос в процессе, распоряжения Кабмина и протокольные поручения подготовлены. Думаю, вопрос с финансированием мы постепенно решаем", – сказал Кушнир.

По его словам, согласно результатам аудита объектов "Укрбуда", недостаток финансирования на завершение проектов составляет 2,1 млрд грн.

Как сообщалось, "Киевгорстрой" уже принял на баланс и возобновил строительные работы на пяти объектах "Укрбуда": ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Харьковский", "Солнечная Ривьера" и "Гармония" и планирует принять остальные объекты в течение 3-4 месяцев.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным НКЦБФР, на март 2020 году являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

ГИУ создано правительством Украины в октябре 2004 года. Основной вид деятельности – рефинансирование ипотечных кредиторов за счет средств, привлеченных от размещения ценных бумаг.

Как сообщалось, ГИУ планирует во втором полугодии 2020 года расширить действие программы "Жилье в финансовый лизинг" для обеспечения жильем полицейских на все категории государственных служащих, а в 2021 году сделать программу общедоступной на рынке.